Dedecker: "vijftig zaken stinken in casinodossier"

Jean-Marie Dedecker is tevreden dat er eindelijk iets gebeurt met het dossier rond het nieuwe casino in Middelkerke.

Het oppositielid diende tegen de gunningsprocedure eind vorig jaar al een klacht in voor vermeende corruptie en belangenvermenging.

"Het gerecht voert al maanden een onderzoek. Dat ze nu binnenvallen toont aan dat er op zijn minst aanwijzingen en bewijzen zijn", oordeelt Dedecker. Na de eerst gunning van het stadsbestuur aan Willemen - Napoleon Games in juli 2016 bleef de kritiek van Dedecker niet lang uit. Hij had het toen al over belangenvermening. Twee schepenen, een familielid en een zakenpartner zaten in de jury voor de toewijzing van de concessiehouder.

Dedecker hekelt dat de hoteluitbating gaat naar een familielid van een schepen en een zakenpartner. Volgens hem zijn er ook aanwijzingen van financieel geknoei. "Bij de tweede aanbeveling was er een concessieovereenkomst van 185.000 euro per jaar, terwijl dat van de andere bieders opliep tot 500.000 euro, en zelfs 750.000 euro. Dat is ruim 46 miljoen op de kap van Middelkerkenaar. Zelfs Napoleon Games bood bij de eerste gunning nog een bedrag van 485.000 euro. En zo zijn er nog vijftig zaken die stinken. Deze aanbesteding is verkracht", besluit Dedecker, die er ook op wijst dat de zaak door de Raad van State nog ten gronde moet behandeld worden.

Dedecker diende in november 2016 klacht. "Eindelijk gebeurt er iets. Nu moeten we het gerecht zijn werk laten doen. "Dedecker benadrukt dat hij de zaak helemaal alleen heeft onderzocht. "Ik heb niets te maken met Groep Versluys of Infinity. Ik ben hen gaan bevragen, maar ik heb dit alleen onderzocht. Uiteraard schiet Middelkerke nu de boodschapper af."

