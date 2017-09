Het hof van beroep in Gent heeft Jean-Marie Dedecker vrijgesproken voor laster en eerroof aan het adres van de Oostende burgemeester Johan Vande Lanotte.

Dat is een bevestiging van het eerdere vonnis in de rechtbank van Brugge.

Na aanhoudende verdachtmakingen in de pers door Dedecker heeft Vande Lanotte enkele jaren terug EEN klacht ingediend. In het kielzog van de publicatie van het boek De Keizer van Oostende en de beschuldigingen van corruptie rond Electrawinds, daagde Vande Lanotte Dedecker voor de rechter wegens smaad. Vande Lanotte was lange tijd voorzitter van het groenestroombedrijf en volgens Dedecker maakte de politicus zich schuldig aan belangenvermenging.