Dedecker: "Zolang er kerstbomen zijn, houden wij verbrandingen"

Kerstboomverbrandingen zijn gecontesteerd omdat ze nogal wat uitstoot veroorzaken. Net zoals in Wervik en De Panne vond er zaterdagavond een kerstboomverbranding plaats in Middelkerke. Het evenement trok honderden toeschouwers en velen van hen vinden een afschaffing een stap te ver.

Aan de burgemeester van Middelkerke, Jean-Marie Dedecker, zal het alvast niet liggen. "Zolang er bomen zijn, gaan we kerstboomverbrandingen doen. Dat is een vreugdevuur en een sociaal gebeuren. En wij gaan daar niet ingrijpen. Ik heb ook liever dat de kerstbomen hier opgebrand worden, dan dat ik ze moet vinden in een gracht, waar ze gedumpt worden", zegt hij.