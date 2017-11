Een deel van de La Flandrebrug in Zwevegem blijft zeker een jaar afgesloten. De verkeershinder daar blijft dus nog even duren.

Onlangs reed een vrachtwagen tegen de onderkant van de brug. Uit onderzoek blijkt nu dat de betonnen draagstructuur zwaar beschadigd is maar het zal dus nog even duren voor dat hersteld is. Ondertussen moet het verkeer beurtelings over de brug. Vooral in spitsuren is het daarom vaak lang aanschuiven.

