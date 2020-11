'Deel niet opnieuw gratis treintickets uit'

Het aanbieden van railpassen bij de NMBS voor de hele bevolking leverde de afgelopen maanden al verhitte discussies op. Federaal minister van Mobiliteit Gilkinet wierp het idee op om een tweede ronde van zo'n gratis treinkaarten te organiseren.

Drukte vermijden

Burgemeester van Oostende Bart Tommelein reageerde streng en verontwaardig via sociale media: "Voor mij is het duidelijk dat er geen nieuwe gratis reispassen mogen komen, anders mag je persoonlijk de situatie en op de treinen komen handhaven." Oostende, en andere badsteden, kampten tijdens de zomer namelijk meermaals met een immense drukte.

De beelden van de stations toonden toen een allesbehalve coronaveilige situatie. Zoiets zou Tommelein nu maar wat graag vermijden, en daar helpen gratis railpassen niet bij. "Oostende is groot genoeg voor z'n inwoners en tweede verblijvers. Maar die treinkaarten en een overvloed van toeristen brengen kopzorgen met zich mee", reageerde de burgemeester in De ochtend op Radio 1.

Wandelweer

Gisteren was het zelfs zonder nieuwe treinkaarten al het geval. Een fris maar zonnig najaarsweer bracht veel wandelaars op de been. De politie van Oostende moest geruime tijd de westelijke strekdam afsluiten voor de drukte.

In Brugge was gisteren ook een massa volk op de been tijdens het openingsweekend van Wintergloed. De politie en het stadsbestuur maanden op een bepaald moment de mensen aan voorlopig thuis te blijven. Later op de avond keerde de rust terug.