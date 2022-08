Deel van speeldomein Zoeber afgesloten door mogelijke PFAS-vervuiling

De waterput, de pomp en de pluktuin op het speeldomein Zoeber in Hooglede zijn preventief afgesloten. De bodem is mogelijk met PFAS vervuild.

Jaren geleden heeft de brandweer hier demonstraties met blusschuim gegeven en mogelijk is daardoor PFAS in de grond gesijpeld. Maar de kans dat daardoor een risicovolle situatie is ontstaan, is wel heel miniem. In afwachting van verder onderzoek heeft de gemeente beslist om enkele voorzorgsmaatregelen te nemen. De speelpleinwerking op het domein komt niet in het gedrang.

Arne De Brabandere, schepen van jeugd Hooglede: "Er is op dit moment geen gevaar voor kinderen, absoluut niet. Maar net zoals de buurtbewoners een aantal maatregelen moeten nemen: het putwater niet gebruiken, de eigen geteelde groeten en fruit niet gebruiken, doen wij dat hier op het speelplein ook. Er zal dus een uitgebreider onderzoek komen van de grond. Een aantal bijkomende grondstalen die zullen genomen worden om te bekijken wat er effectief aan de hand is."