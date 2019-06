Intussen zijn er in een maand tijd 30.000 ritjes mee gemaakt. Volgens schepen van mobiliteit Björn Anseeuw bedraagt een gemiddelde rit 1,8 kilometer en was het record 2.700 ritjes op één dag. Hij noemt de steps alvast een succes.

In de badstad zijn er nu 500 exemplaren in omloop, nog voor de zomer komen er nog eens 250 bij. Overigens is Oostende van plan om nog meer systemen van deelmobiliteit in te voeren, zoals deelfietsen.

