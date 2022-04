Deerlijkenaar gooit papieren vliegtuigje 48 (!) meter ver en is Belgisch Kampioen

Hannes Deweer uit Deerlijk mag zich sinds gisteren Belgisch kampioen noemen in het papieren vliegtuigjes gooien. Je leest het goed, hij gooide een papieren vliegtuigje zo’n 48 meter ver. Dat is een Belgisch record.

Samen met twee anderen mag hij in mei ons land vertegenwoordigen tijdens de wereldfinale in Oostenrijk.

Papieren vliegtuigjes gooien, het was een echte sport op de Belgische finale in Brussel gisteren. Eén van de winnaars is Hannes Deweer uit Kortrijk. Met 48,5 meter haalt hij een nieuw Belgisch record.

"Ik ben niet echt ervaren", zegt Hannes. "Het was eerder toevallig dat ik het zag op Instagram. Ik heb een paar dagen geoefend en er het beste van proberen maken. Ik ben superblij, omdat de concurrentie groot was. Ik ben zelf een beetje verbaasd met de overwinning."

(lees verder onder de foto)

Naar WK in Oostenrijk

De wedstrijd van Red Bull bestaat al zestien jaar. Voor wie nog twijfelt hoe het spel in elkaar zit: je vouwt een vliegtuigje met een vel A4-papier en gooit je exemplaar zo ver mogelijk, of je houdt het zo lang mogelijk in de lucht.

"Mijn tactiek was om zo glad mogelijk te plooien en een aanloop te nemen", verklapt Hannes.

Hannes mag op 13 en 14 mei naar Oostenrijk om het tegen de wereldhoogvliegers op te nemen. Het huidige record staat op naam van een Japanner voor de vliegtijd en een Amerikaan voor de afstand, met liefst 64 meter.