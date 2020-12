Deerlijkse basissschool enthousiast over laptops

In de Vrije Basisschool Sint-Lodewijk in Deerlijk heeft elke leerling van het vijfde en zesde leerjaar sinds dit schooljaar al een laptop. Minister Ben Weyts belooft dat elke school er krijgt voor de leerlingen van het vijfde.

De school kocht ze na de eerste lockdown, een investering van 20.000 euro. "Maar hoe dan ook een goeie zaak", zeggen ze. "De kinderen gaan vooruit en zijn verwonderd van de mogelijkheden. Het is echt een meerwaarde voor onze school", zegt directeur Jan Depraetere. "Ze gebruiken bookwidgets, applicaties die de leerkrachten al onder de knie hebben. De leerkracht zet ook opdrachten klaar die ze kunnen maken en indienen. Het is dus ook een communicatiemiddel met de leerkracht, maar ook een middel om zaken op te zoeken op internet en meer te weten te komen over allerlei zaken".