Deerlijkse Elexys stopt energielevering in Brussel en Wallonië

Energieleverancier Elexys uit Deerlijk zet haar leveringen aan bedrijven en industrie in Brussel en Wallonië stop. De crisis in de energieprijzen heeft het bedrijf daartoe gedwongen.

Elexys is een West-Vlaamse energieleverancier, met hoofdzetel in Deerlijk, en leverde sinds 2010 gas en elektriciteit aan bedrijven en industrieën in ons land. Maar door het conflict in Oekraïne en de onzekere gasbevoorrading zijn de prijzen naar recordhoogtes gestegen, waardoor ook klanten steeds moeilijker hun facturen kunnen betalen. Dat zet op zijn beurt de leveranciers onder druk, zoals Elexys.

"Elexys heeft alles in het werk gesteld om de huidige situatie te beheren in het belang van al haar klanten," zegt het bedrijf. "Helaas kon er geen duurzame oplossing worden gevonden." Klanten van Elexys krijgen voorlopig energie aangeleverd via een noodleverancier.

De stopzetting van de activiteiten is dus enkel in Wallonië en Brussel. In Vlaanderen heeft Elexys zo'n 6.000 leverpunten bij bedrijven.