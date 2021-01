Defecte lijnbus gegrepen door trein

Een bus van De Lijn is deze ochtend rond 7u aangereden door een trein in Vlamertinge bij Ieper.

De lege bus was stilgevallen op de treinsporen in de Grote Branderstraat. De bestuurder kreeg hem niet meer aan de praat en kon zich nog snel uit de voeten maken voor de trein eraan kwam. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Door de aanrijding is het treinverkeer verstoord. Op de trein zat een handvol reizigers, ze bleven ongedeerd. De treinbestuurder raakte wel gewond en werd voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. Er worden vervangbussen ingelegd.