Defecte lijnbus gegrepen door trein, treinverkeer dagenlang stil

Een bus van De Lijn is deze ochtend rond 7u aangereden door een trein in Vlamertinge bij Ieper.

De lege bus was stilgevallen op de treinsporen in de Grote Branderstraat. De bestuurder kreeg hem niet meer aan de praat en kon zich nog snel uit de voeten maken voor de trein eraan kwam. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Door de aanrijding is het treinverkeer verstoord. Op de trein zat een handvol reizigers, ze bleven ongedeerd. De treinbestuurder raakte wel gewond en werd voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. Er worden vervangbussen ingelegd.

Vermoedelijk zal er tot en met zondag geen treinverkeer mogelijk zijn tussen Ieper en Poperinge. Dat melden spoornetbeheerder Infrabel en spoorwegmaatschappij NMBS donderdag. De spoorinfrastructuur liep grote schade op bij een ongeval waarbij een trein tegen een bus reed. Infrabel zal de komende dagen herstellingen aan de sporen en een bovenleidingspaal uitvoeren. De NMBS legt vervangbussen in.

Allicht geen treinverkeer tot en met zondag

De schade aan het spoor is aanzienlijk. Zo moeten over een afstand van 300 meter verschillende herstellingswerken gebeuren aan de spoorinfrastructuur. "De dwarsliggers moeten worden vervangen en de spoorinfrastructuur moet volledig worden gecontroleerd", zegt woordvoerder van Infrabel Frédéric Petit. Een bovenleidingspaal ter hoogte van de overweg is verwrongen en moet worden hersteld. Ook aan de overweg zelf zijn herstellingen nodig. Het volledige proces zal enkele dagen in beslag nemen, waardoor er vermoedelijk tot en met zondag geen treinverkeer zal zijn tussen Ieper en Poperinge.

Plan om overwegen te sluiten stuit op verzet

De overwegen beroeren Ieper al langer. Infrabel heeft een plan klaar liggen om de 14 overwegen in Ieper te sluiten. De spoorwegbeheerder wil in heel Vlaanderen sluitingen omwille van de veiligheid en de onderhoudskost. Maar de gemeenteraad van Ieper verzet zich unaniem en wijst op de bereikbaarheid. Het ongeval nu doet de burgemeester daar niet anders over denken. Emmily Talpe : Burgemeester Ieper : “Het ongeval met de belbus vandaag verandert het standpunt van Ieper niet. Het ongeval vanochtend is een bijzonder jammerlijke zaak, maar heeft uiteindelijk niets te maken met de veiligheid van de spooroverweg ter plaatse. Het is pech die de lijnchauffeur had en het is bijzonder jammer dat dat moest gebeuren, maar dat staat volledig los van een beslissing om een spoorwegoverweg af te sluiten omwille van de veiligheid.”