Defensie geeft beelden vrij van reddingsactie op zee

'Op 29 juni heeft het patrouillevaartuig Pollux drie personen uit een benarde situatie gered', zegt Defensie. 'Ze bevonden zich op 5 nautische mijl voor de kust van De Haan in een gammele opblaasbare kajak. Het Marineschip ontving hiervoor rond 14.00 uur een oproep van het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK), op aansturen van het Maritime Rescue And Coordination Center (MRCC)'.

'Het bootje was even daarvoor opgemerkt door de Nederlandse mijnenjager Schiedam. Die was daar net bezig aan een opwerktraject van de Mine Countermeasure Vessels Operational Sea Training (MOST) om mijnenjagers en hun bemanningen operationeel inzetbaar te maken. Ook in slechte weersomstandigheden gaan die trainingen gewoon door'.

(lees verder onder de foto van Defensie)

'De mijnenjager kon de drenkelingen niet veilig aan boord nemen en verwittigde het MRCC in Oostende. Die oordeelde om het permanentievaartuig van het MIK te sturen: op dat moment de Pollux van de Belgische Marine. Intussen waren de politieboot SPN 09 en de reddingsboot 6 al aanwezig.

Reddingsboot 6 heeft nog geprobeerd om de kajak met de drenkelingen te slepen, maar het weer maakte dit onmogelijk. Geen van beide vaartuigen (SPN noch R6) beschikt immers over de capaciteit om bij hevig weer mensen aan boord te nemen. Een inspecteur van de politie van de SPN0 9 stapte aan boord van de Pollux om de vaststellingen te doen en toezicht te houden op de drenkelingen'.

(lees verder onder de foto van Defensie)

Zwaar onderkoeld

'Rond 15.00 uur was de Pollux ter plaatse en werden de drenkelingen eindelijk aan boord gebracht. Daar kregen ze een eerste medische screening. Alle drie waren zwaar onderkoeld.

Volgens hun verhaal scheepten ze op 26 juni in en hebben ze dus enkele dagen in extreme omstandigheden op zee doorgebracht. Drie ambulances wachtten de drenkelingen op. Twee van hen konden nog stappen, een derde moest met een brancard ontscheept worden.

De drenkelingen zullen getest worden op Covid-19 om te bepalen of er een risico was voor de bemanning. De gemeenschappelijke aanpak van de noodsituatie onder leiding van het MRCC toont de goede samenwerking en coördinatie aan tussen de verschillende diensten.

De verdere afhandeling van de formaliteiten is in handen van de politie', zegt Defensie.