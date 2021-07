Defensie geeft beelden vrij van reddingsoperaties

Het 40ste smaldeel in Koksijde, dat zijn de reddingshelikopters van de luchtmacht, heeft al dagen meer dan de handen vol met reddingsoperaties in het rampgebied in de Ardennen en rond Luik.

De bemanningen zijn al na de stortvloed begonnen met het evacueren van bewoners die op hun dak gevlucht waren. Woordvoerder Kurt Verwilligen: "De eerste dag was het een beetje moeilijk omwille van de weersomstandigheden. Maar vanaf de tweede dag zijn we ingezet geweest voor het redden van mensen die op hun daken zaten."

Autowrakken

Het leger zet ook een helikopter in om auto’s op te ruimen na overstromingen. Nu het water gezakt is, wordt stilaan duidelijk dat er tientallen voertuigen meegesleurd zijn door het kolkende water en in de rivieren terechtgekomen zijn. Verwilligen: "Vandaag is het niet zozeer onze helikopter van het 40ste smaldeel, maar eerder onze helikopter van het 18de smaldeel uit Bevekom, die nu wordt ingezet in de Ardennen. Op dit eigenste ogenblik zijn ze wrakstukken aan het weghalen op plaatsen waar een gewone takelwagen niet komt. En daar zijn op dit moment die heel indrukwekkende beelden van."