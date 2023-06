In Moorslede is de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de gemeente en de verschillende partners, waaronder de provincie, voor de herinrichting van het vroegere Dadipark.

Burgemeester Ward Vergote spreekt over een mijlpaal voor Dadizele. Twintig jaar na de sluiting van het park is er een definitief akkoord met de grondeigenaars en de provincie over de herinrichting. Het gaat om een mix van wonen, recreatie en waterbeheersing. Een uitkijktoren moet het afmaken. De NV Dadipark zal instaan voor een zestigtal woningen, de provincie voorziet een waterbuffer van 60 000 kubieke meter. De gemeente krijgt gratis 7 hectare parkgebied in handen.

