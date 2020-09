Definitief: Geen windmolens in Kaaskerke

Het is definitief: er komen geen windmolens in Diksmuide. De aanvraag om drie windmolens te plaatsen in Kaaskerke werd geweigerd door Vlaams minister voor Omgeving en Energie Zuhal Demir.

De provincie West-Vlaanderen diende een aanvraag in voor de bouw van drie windturbines in Kaaskerke, bij Diksmuide. Enkele bedrijven en bewoners in de omgeving gingen in beroep, omdat de windmolens voor veel overlast zorgen: het woon- en leefcomfort van de bewoners zou worden verstoord door slagschaduw en geluidshinder. Bovendien zorgen de molens voor visuele overlast, en zouden ook dieren veel last ondervinden.

Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir besliste om de aanvraag te weigeren.

