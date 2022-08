Definitief: nieuwe strekdam tegen verzanding in Blankenberge

Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en het lokaal bestuur Blankenberge hebben een akkoord over de nieuwe westelijke strekdam aan de haven. Die komt er om de verzanding in de havengeul tegen te gaan.

De nieuwe dam zal deels toegankelijk zijn voor wandelaars. De havengeul van Blankenberge verzandt regelmatig. Dat zorgt voor een gevaarlijke situatie voor de pleziervaart. De jachthaven is zo vaak moeilijk toegankelijk. De nieuwe strekdam moet daar verandering in brengen.

"Het nieuwe concept van een toegankelijke strekdam moet natuurlijk de toenemende verzanding van de havengeul tegengaan. Op vlak van mobiliteit en veiligheid een noodzakelijkheid die nu ook als publieke ruimte zijn meerwaarde blijft behouden", zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD).

"Zo veel mogelijk toegankelijk voor wandelaars en fietsers"

De strekdam zal ongeveer 600 meter lang zijn en wandelaars zullen toegang hebben tot de eerste 180 meter.

"We steken het niet onder stoelen of banken dat het een vurige wens was van het bestuur om de nieuwe westelijke strekdam zo veel als mogelijk toegankelijk te houden voor wandelaars en fietsers. Het voorliggende concept gaat de zware verzanding in de havengeul tegen, is veiliger voor de jachthavengebruikers én biedt de recreant de mogelijkheid langsheen de havengeul te kuieren", zegt de burgemeester van Blankenberge Björn Prasse (Open VLD).

De bovenkant van de strekdam blijft in normale omstandigheden, maar ook bij hoogwater en springtij, steeds volledig zichtbaar voor het scheepvaartverkeer.

Het betonnen Westerstaketsel verdwijnt uiteindelijk helemaal. Het bestaande Oosterstaketsel met de originele en beschermde houten constructie blijft behouden. De werken starten ten vroegste in oktober 2023 en duren ongeveer twee jaar.