Definitief: zo ziet de Leiebrug in Menen er straks uit

Voor die ingrijpende werken, waarbij de Leiebrug wordt verhoogd om grotere schepen door te laten, is al heel wat gebeurd. Heel wat mensen zijn onteigend, de huizen zijn intussen gesloopt. (lees verder onder de foto)

In het definitieve ontwerp, waarbij ook is geluisterd naar de mening van de Menenaars, is ruimte gemaakt voor groen en ruimte voor lopers en fietsers. Er zijn ook rustpunten en uitkijkpunten voorzien.

Ontwerpen hangen tentoon

Omdat nog altijd niet veel mensen tegelijk mogen samenkomen hangen de ontwerpen tentoon in de Barakkenwijk, en aan de braakliggende terreinen. Er is een route gemaakt waarbij je langs de zes locaties beelden krijgt van hoe het er binnenkort gaat uitzien. (lees verder onder de foto)

Nu het definitieve ontwerp voor de Leiewerken in het centrum van Menen klaar is, start deze zomer het traject om een omgevingsvergunning aan te vragen waar ook een openbaar onderzoek bij hoort. De eigenlijke Leiewerken in het centrum starten pas ten vroegste in de tweede helft van 2022.

Lees meer