Dekeyzer-Ossaer is 'Fabriek van de Toekomst'

Het bedrijf produceert elke dag 200.000 vleesporties die bestemd zijn voor de horeca, grootkeukens, cateraars en industrie. Dekeyzer-Ossaer telt 120 medewerkers en heeft een omzet van 23 miljoen euro. Dekeyzer-Ossaer is het eerste bedrijf in ons land dat op industriële basis CO2-koelgas gebruikt in zijn productieproces. Ondanks een dalende vleesconsumptie groeide de kmo uit Koekelare de voorbije jaren in sneltempo. Behalve het bedrijf kregen ook drie anderen de award. Het gaat om Borit, Reynaers Aluminium en Lantmännen Unibake. "Die productiebedrijven hebben stuk voor stuk bewezen dat ze internationale top zijn", zegt Peter Demuynck, algemeen directeur van de technologiefederatie Agoria Vlaanderen.

Dekeyzer Ossaer kmo-laureaat van het jaar