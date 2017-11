Delfine Persoon kan starten met boksacademie

Ze mag in Zwevezele haar eigen boksschool uit de grond stampen. Hooglede was ook kandidaat, maar de nieuwe bokszaal zal dus in Zwevezele komen. De gemeente Wingene stelt een perceel grond in het sportpark gratis ter beschikking. De bestendige deputatie van de provincie heeft een subsidie van 200.000 euro toegekend aan Boxing Club Houtland. Daarmee kunnen ze eindelijk beginnen aan de bouw van een eigen bokszaal.



Op elf november verdedigde Delfine Persoon met succes haar WBC-wereldtitel. Persoon domineert het vrouwenboksen sinds haar eerste Europese titel in 2011, en droomt er al langer van om haar ervaring door te geven. Het bokszaaltje in Lichtervelde voldoet niet meer aan de eisen van een moderne boksschool, en dus moest er iets nieuws komen.