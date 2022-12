Delhaize installeert 154 publieke snellaadpunten

In heel Vlaanderen komen er 1.800. De laadpunten zullen voor iedereen 24 op 24 uur toegankelijk zijn, zegt de keten, waarmee die naar eigen zeggen het grootste laadpark binnen de retailsector heeft.

De installatie van de eerste snellaadpaal is voorzien voor de herfst van 2023 en tegen eind 2025 hoopt Delhaize rond te zijn, zegt woordvoerster Ine Tassignon. In de eerste plaats zullen klanten van de supermarktketen er gebruik van kunnen maken. Tijdens een winkelbezoek dat gemiddeld zo'n 35 à 40 minuten duurt, kan men zijn elektrische auto voor 80 procent opladen, klinkt het. Klanten zullen het laadpunt op voorhand vanop afstand kunnen reserveren. Betalen kan met bankkaart of via de Electra-app. Ook passanten zullen de snellaadpaal kunnen gebruiken. Buurtbewoners zullen hun elektrische wagen tevens buiten de openingsuren via een gewone, tragere laadpaal op de parking van Delhaize kunnen opladen.