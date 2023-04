Delhaize: vakbonden willen "animo" veroorzaken tijdens aandeelhoudersvergadering

Vakbondsmilitanten verzamelen in het Nederlandse Zaandam om te protesteren tegen het franchiseplan van Delhaize. Aanleiding is de aandeelhoudersvergadering van Ahold Delhaize, de groep boven Delhaize.

De bonden verzetten zich al weken tegen het plan van Delhaize om 128 winkels over te laten aan zelfstandige uitbaters. In onze provincie gaat het over twaalf winkels.

"Alternatieve actie"

Er is een bemiddelaar aangeduid, maar die heeft de rust nog niet doen weerkeren. Er zijn nog steeds stakingen, waarop de directie van de supermarktketen soms deurwaarders afstuurt.

Het is de bedoeling van de Belgische vakbonden om voor "animo" te zorgen rond de vergadering. "We zouden er binnen willen geraken, maar dat zal wellicht ijdele hoop zijn", zegt Katrien Degryse van de socialistische bond BBTK.

Wilson Wellens van de liberale bond ACLVB heeft het over "een alternatieve actie", naast de stakingen. Hij wil de aandeelhouders sensibiliseren. "We hopen dat er bij zijn die gevoelig zijn voor het morele argument. Personeel wordt verkocht als koopwaar."

Hoeveel vakbondenmensen vanuit België naar Nederland zullen reizen, is niet duidelijk. Er zouden bussen vanop verschillende plaatsen in het land vertrekken. Naast de Belgische vakbonden plannen ook de Nederlandse vakbond FNV en de milieuorganisatie Milieudefensie protesten. Die laatste wil dat Ahold Delhaize meer doet tegen klimaatschade.

Gesloten

Dertig van de 128 winkels van Delhaize in eigen beheer zijn ook gesloten vandaag. In Vlaanderen blijven de vestigingen open. In Brussel bleven zestien winkels toe, in Wallonië veertien.

Of Delhaize ook vandaag weer deurwaarders uitstuurt om blokkades aan winkels te breken, is nog niet duidelijk.

