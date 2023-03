Delhaize wil alle winkels overdragen aan zelfstandigen: 12 in West-Vlaanderen, verschillende zijn dicht door staking personeel

Supermarktketen Delhaize wil alle winkels in eigen beheer voortaan in franchise laten uitbaten. Dat heeft de directie aangekondigd. In West-Vlaanderen gaat het om 12 winkels, verschillende daarvan zijn dicht als gevolg van staking door het personeel.

't Gaat om drie winkels in Brugge, twee winkels in Kortrijk, twee in Oostende, 1 in Izegem, 1 in Roeselare, 1 in Ieper, 1 in Blankenberge en 1 in Knokke-Heist.

Delhaize heeft 128 supermarkten in eigen beheer waar duizenden mensen werken. "Choquerend, dit komt hard aan", zegt ACLVB-secretaris Wilson Wellens. "128 winkels worden afgestoten naar franchise. Dit is veel erger dan verwacht."

Volgens ACLVB gaat het om zeker 8.000 betrokken werknemers, bij BBTK klinkt het dat het om ruim 9.000 mensen gaat. Die personeelsleden gaan volgens Wellens over naar zelfstandige ondernemers. In eerste instantie worden de loon- en arbeidsvoorwaarden volgens Wellens behouden, maar wat er nadien zal gebeuren is de vraag. Hij wijst erop dat de zelfstandige winkels betere cijfers draaien dan de winkels in eigen beheer.

"Dit is een bom. Een aanslag naar het personeel toe", klinkt het bij BBTK-secretaris Jan De Weghe. "Een schande." Het personeel gaat mee over naar de franchisewinkels, maar daar zijn de arbeidsvoorwaarden minder, klinkt het nog.