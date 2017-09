Delhaize zet samenwerking met slachthuis onmiddellijk stop

"Delhaize tolereert op geen enkele manier inbreuken op dierenwelzijn", laat Delhaize dinsdag weten. De warenhuisketen zal de bestaande controles verhogen en voorziet extra controles in de andere slachthuizen waarmee hij samenwerkt.

Het slachthuis van Izegem kwam in opspraak na undercoverbeelden van dierenrechtenorganisatie Animal Rights. De organisatie legde met een verborgen camera vast hoe runderen in een slachthuis van de groep Verbist in Izegem zwaar worden mishandeld. Runderen worden met stokken in een box gejaagd en krijgen elektrische schokken, wat verboden is. Vervolgens wachten de dieren in doodsangst op hun lot, terwijl ze zien hoe andere runderen bij hun poten worden opgehangen en hoe slachters hen de keel doorsnijden. In veel gevallen worden de dieren onverdoofd geslacht.

Colruyt

Warenhuisketen Colruyt heeft beslist om bestellingen en leveringen van het in opspraak gekomen slachthuis in Izegem "on hold" te zetten. "Dierenwelzijn staat zeer hoog op onze eigen agenda, en we hebben daarom beslist om de bestellingen en leveringen van dit betrokken slachthuis 'on hold' te zetten. We gaan ervan uit dat er heel snel duidelijkheid komt, en bekijken dan welke stappen we verder zullen nemen."

Lees ook