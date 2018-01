Delirium Blues Festival is niet meer

De drieëntwintigste editie van het festival in Roeselare afgelopen lente was de laatste editie. De organisatie van Delirium Blues Festival heeft zelf besloten er een punt achter te zetten. Aanhoudende gezondheidsproblemen noopten organisator Dominiek Hemeryck daartoe. "Die hebben mij doen inzien dat verder gaan met het festival onmogelijk wordt, daar ik de voorbereiding volledig alleen droeg. Ik wil graag alle vrijwilligers - en dat zijn er velen over de jaren heen - bedanken die het mogelijk gemaakt hebben om van Delirium Blues Festival een gezellig festival te maken".

In 1995 werd het festival voor het eerst georganiseerd, toen nog in Handzame. In die 23 jaar mocht het festival heel wat mooie artiesten ontvangen zoals Alvin Youngblood Hart, Melvin Taylor, Sharrie Williams en Snowy White.