Deliveroo breidt uit naar Kortrijk

Deliveroo gaat nu ook maaltijden van restaurants aan huis brengen in Kortrijk. Het is al de derde stad in België waar Deliveroo actief is, na Knokke (in de zomer) en Brugge.

Deliveroo zegt zelf dat de lunchbestellingen jaar op jaar met 4.000 procent groeien. In de eerste tien weken van 2018 bestelden consumenten in Vlaanderen evenveel middagmalen als in de eerste acht maanden van 2017, stelt het bedrijf. Deliveroo zegt 2.500 koeriers te hebben in ons land. "De laatste drie maanden zijn meer dan 500 nieuwe koeriers partners van het bedrijf geworden", luidt het.

In België en andere landen ontstond een tijdje geleden een sociaal conflict bij Deliveroo. Een deel van de koeriers voerde actie - tot een bezetting van de hoofdzetel toe - omdat ze sinds 1 februari als zelfstandige aan de bak moeten en niet langer in loondienst kunnen werken via een coöperatieve organisatie.