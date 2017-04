Dementerende vrouw gedagvaard voor dodelijk ongeval

Een dementerende bejaarde vrouw moet zich vanochtend voor de Brugse politierechtbank verantwoorden voor een dodelijk ongeval in Gistel. Het parket besliste om de zaak te seponeren, maar via een rechtstreekse dagvaarding slepen de ouders van het 16-jarige slachtoffer de vrouw en haar echtgenoot...

Op maandag 11 april 2016 zat Amy-Love Dewilde met vriendinnen een broodje te eten op de markt in Gistel. Het slachtoffer zat op de grond toen ze werd aangereden door een geparkeerde wagen, waardoor ze gekneld raakte tussen de auto en het bankje. Diezelfde dag overleed het slachtoffer in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

In de wagen zat een dementerende vrouw uit Middelkerke. Haar echtgenoot had de sleutel op het contact laten zitten, zodat ze naar wat muziek kon blijven luisteren. Op een bepaald moment moet de vrouw toch aan de sleutel gedraaid hebben, waardoor de wagen plots vooruitschoot. Het parket oordeelde dat de vrouw door haar medische toestand niet verantwoordelijk was voor haar daden.

De ouders van het slachtoffer hebben de vrouw en haar echtgenoot door middel van een rechtstreekse dagvaarding nu toch voor de politierechtbank gebracht. Ze plaatsen onder andere vraagtekens bij de dementie, die volgens hun advocaat Johan Platteau niet uit het dossier zou blijken. Het is niet duidelijk of de zaak vandaag al effectief zal behandeld worden.