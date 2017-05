Demian vermoedelijk aan epilepsie gestorven

De zeeklassen in Oostende eindigde vrijdag in een drama. Demian, dat maandag 12 jaar zou worden, is in zijn slaap gestorven. Zijn moeder vermoedt dat hij gestorven is aan een epilepsieaanval, dat vertelt ze aan verschillende kranten.

Vandaag is een autopsie gepland, die moet meer duidelijkheid geven over de omstandigheden waarin Demian het leven gelaten heeft. Zijn moeder, Daisy, zegt dat het wel eens een epilepsieaanval zou kunnen zijn. Na een aanval meer dan een half jaar geleden onderzochten dokters Demian al op epilepsie. Zijn vader had als kind ook last van aanvallen, waardoor ze extra voorzichtig wilden zijn. "Maar ze zeiden dat ze niets vonden. Ik moest me geen zorgen maken. Medicatie was niet nodig”, vertelt Daisy aan Het Laatste Nieuws.