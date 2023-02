Demir belooft oplossing stadiondossier Club

Volgens de raad past het parkingsvraagstuk niet in de bouwverordening van de stad Brugge. Parking op afstand in combinatie met shuttlebussen zou dat zelfs bewijzen. Demir heeft intussen met alle partners samengezeten, en belooft een snelle oplossing.

"Een eerste mogelijkheid is cassatieberoep aantekenen, die optie wordt onderzocht. Maar we zijn ook aan het kijken of we een aangepaste vergunning kunnen leveren. Dat moet binnen de vijf maanden, dus ook die nieuwe beslissing wordt bekeken met stad Brugge en we kijken ook naar die stedelijke verordening hoe snel we kunnen werken om daar een antwoord op te bieden", klinkt het.