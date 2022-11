Demir: "Weigering van Jabbeke voor noodcentrum heeft weinig te maken met PFAS"

Dat zei Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) woensdag in het parlement na een vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang).

De burgemeester van Jabbeke houdt de komst van een noodcentrum voor asielzoekers in zijn gemeente tegen wegens een mogelijke PFAS-vervuiling. CD&V'er Frank Casteleyn verzet zich al enkele weken tegen het plan van de federale regering waarbij 200 asielzoekers noodopvang krijgen op een site van de Regie der Gebouwen in Jabbeke. Het gaat om een voormalige kazerne van de Civiele Bescherming.

Volgens minister Demir wordt op de site een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd, vandaag en op 7 december. In afwachting heeft het Agentschap Zorg & Gezondheid 'no regret-maatregelen' uitgevaardigd.

Andere motieven

Volgens de minister heeft burgemeester Casteleyn echter andere motieven. "Ik snap perfect dat hij tegen de komst van een asielcentrum is, maar dan moet hij toch eens een gesprek gaan houden met zijn partijgenote, staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor", zei ze.

In zijn reactie gaf Stefaan Sintobin toe dat zijn vraag was ingegeven door het feit dat ook zijn partij het asielcentrum niet wil in Jabbeke. "Maar het lijkt mij toch ook eigenaardig dat het Agentschap Zorg en Gezondheid de site veilig verklaart zonder ook maar één onderzoek te hebben gedaan", zei hij.

