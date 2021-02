Demir wil regels vakantieparken en campings aanpassen

Met de krokusvakantie in zicht wacht de sector op goed nieuws. Maar campings en vakantieparken mogen nog niet open. "Niet uit te leggen", zegt Vlaams Parlementslid Cathy Coudyser (N-VA) uit Knokke-Heist. "Wat is het verschil tussen een huisje huren aan zee om een weekendje uit te waaien. En wat is het verschil met datzelfde in een huisje of camping". Ook Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) uit Brugge vindt dat het tijd is voor daadkracht.

Verlies van miljoenen euro's

De Raad van State heeft deze week nog geoordeeld dat het ministerieel besluit, dat die verplichte sluiting oplegt, moet worden aangepast. Daar zal minister Demir dan ook voor pleiten nu vrijdag op het overlegcomité. Dat het dringend is, tonen ook de cijfers: de crisis heeft de toeristische sector in Vlaanderen al zestien tot achttien miljoen euro gekost, zegt minister Demir.

Lees ook: