Demon vreest voor afbouw Brugse spoorwegpolitie

Brugs schepen en kamerlid Franky Demon (CD&V) heeft vernomen dat er plannen zijn om de post van de spoorwegpolitie in Brugge in de toekomst niet meer voltijds te bemannen.

Volgens hem kan dat niet. "De spoorwegpolitie is uiterst belangrijk als het gaat om veiligheid en overlast in en rond het station”, zegt Demon. "De Brugse post bleek in het verleden altijd zeer nuttig voor de aanpak van fietsdiefstallen, pickpockets, het opsporen van illegalen enz. Recent blijkt hun aanwezigheid ook een grote rol te spelen in de situatie met de Zehbi’s, de meisjesbende die de omgeving rond het station onveilig maken".

Taken nog uitbreiden

Volgens Demon zou bevoegd minister Jan Jambon in de eerste plaats willen inzetten op de transmigratieproblematiek in de stations, wat volgens hem een goede zaak is. Maar de Bruggeling begrijpt niet dat na de post van de civiele bescherming in West-Vlaanderen, nu ook de Brugse spoorwegpolitie zou sneuvelen en een satelliet zal worden van Gent. Dat betekent dat er geen vaste ploeg meer voltijds aanwezig zou zijn in Brugge en dat niemand onmiddellijk kan tussenkomen in geval van overlast. Die taken zouden dan door de lokale politie moeten overgenomen worden. “Nochtans heeft de spoorwegpolitie in West-Vlaanderen de voorbije jaren hun nut en efficiëntie bewezen.”, aldus Demon. Hij verwijst naar het aantal PV's en aanhoudingen. Hij vraagt om de volledige post in Brugge te behouden en zelfs uit te breiden.