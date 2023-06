Den Uniek is sociale superette in Beernem

Voortaan kunnen mensen die in armoede leven in Beernem terecht in Den Uniek, een sociale superette. Het gaat niet zomaar over voedselbedeling, maar mensen krijgen een kaart van het Sociaal Huis waarmee ze voedsel of andere zaken kunnen aankopen.

Vicky Reynaert: "We werken met een social shop-systeem. Op die kaart wordt geregistreerd hoeveel mensen meenemen, wat de waarde is van het product. Die is uiteraard laag, een beperkt bedrag van een euro of een halve euro. Dat wordt daarop geregistreerd. We halen de producten via de regionale voedselbank in Kuurne. Die producten komen van de Europese unie, maar ook van lokale handelaars. Belangrijk is ook dat we samenwerken met de voedselploeg. Dat is een sociaal tewerkstellingsproject in de regio Brugge. Zij halen voedsel op uit winkels in de buurt, en herverdelen dat over sociale kruideniers in de Brugse regio."

En dus ook in Den Uniek, waar mensen terecht kunnen voor voedsel, maar ook voor verzorgingsproducten. In Beernem komen 42 gezinnen in aanmerking. Zij krijgen een kaart na een sociaal en financieel onderzoek door het Sociaal Huis.