Denis Fraeyman legt eed af als burgemeester van Pittem

1 september begint de nieuwe burgemeester er dan aan. Zijn grootste uitdaging? De financiën onder controle houden. Denis Fraeyman, nieuwe burgemeester Pittem (CD&V): "Het is een hele eer voor mij. Ik ben al een tijdje bezig in de politiek en nu is het officieel. Het wordt wel een uitdaging. We zitten in een moeilijke periode, ik denk onder meer aan de energieprijzen. We moeten absoluut de financiën onder controle houden. En we willen ook een aantal projecten realiseren."

Deze eedaflegging is een van de laatste die fysiek bij de gouverneur gebeurt. Door een wijziging in het gemeentedecreet verandert dat vanaf 2023.