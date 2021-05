Depart XXL klaar voor coronaveilige zomer

De kalender van het coronaproof evenementenplein Depart XXL in Kortrijk loopt al aardig vol voor deze zomer.

Het evenementenplein met zeecontainers en een tentzeil, is helemaal klaar om honderden mensen te ontvangen. Nu mogen activiteiten slechts voor 50 man, vanaf 9 juni is dat 400.

Depart XXL wordt gratis aangeboden voor kleine en grote organisatoren, zo kunnen zij vlotter inkomsten genereren uit ticketing en baropbrengsten. "Depart XXL biedt alles aan de organisatoren om te kunnen organiseren volgens de geldende maatregelen van het moment. Zo nemen we een grote last en logistieke uitwerking weg van de organisatoren en gaan we samen een mooie zomer tegemoet" zegt Kelly Detavernier, schepen van evenementen. (Lees verder onder de foto)

Proclamatie

Eind juni wordt Depart XXL ook de setting voor het proclamatiegebeuren van de Kortrijkse zesdejaars. Scholen hebben strikte richtlijnen om proclamaties te organiseren en daarop biedt Depart XXL een antwoord. Zo kunnen de laatstejaars hun diploma uitreiking samen met hun ouders vieren.