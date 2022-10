Deprez uit Kortemark is West-Vlaamse KMO van het Jaar

Er waren drie finalisten. ACD (uit Roeselare), Umbrosa (ook uit Roeselare) en Deprez (uit Kortemark) mochten meedingen naar de titel. Na een bedrijfsbezoek bij de drie finalisten, koos de jury uiteindelijk een winnaar. Verschillende criteria waaronder innovatie, (ambitie voor) internationaal ondernemen, personeelsbeleid, financieel beleid, energie & milieu, ondernemingszin, marketing & communicatie werden beoordeeld.

Deprez bouwt onder meer machines voor de voedingsindustrie. Het bedrijf stoot nu als winnaar in West-Vlaanderen door naar de nationale verkiezing. Vanaf 19 november tot en met 27 november is er een publieksstemming die meetelt voor 15% van de score. Op 28 november moeten Jeroen en Johan Deprez dan een pitch doen voor de nationale jury. Op 6 december, tijdens het Topseminar in Antwerpen, wordt de nationale winnaar uiteindelijk bekend gemaakt.