Deputatie: "Alleen ringweg goed voor leefbaarheid Anzegem"

Volgens de provincie is een omleidingsweg de enige oplossing om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in Anzegem in de toekomst te garanderen.

Ook het tracé van die omleidingsweg ligt voorlopig vast. En dat betekent dus geen verbreding van de Kerkstraat in het centrum van Anzegem.

Tracé

De gemeente kon zelf niet beslissen en liet de keuze aan de provincie. Nu volgt er een openbaar onderzoek. Gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu: "Wat vandaag voorligt is het voorlopig vastleggen van een tracé waarbinnen die omleidingsweg zal komen. Nadat de provincieraad daarover geoordeeld heeft. Dan komt er een openbaar onderzoek, in de periode februari-maart en ik nodig iedereen uit om deel te nemen aan dat openbaar onderzoek, want de bedoeling is om alle opmerkingen, alle suggesties te aanhoren om zo te zien of er nog wijzigingen moeten gebeuren".

Het actiecomité "Omring Anzegem Niet" wil een verbreding van de Kerkstraat en laat dat ook zien net voor de provincieraad van vanmiddag. Ze willen dat het groene karakter van Anzegem behouden blijft.

