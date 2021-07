Derde aanhouding in zaak zwartwerk en mensenhandel

In het onderzoek naar mensenhandel en zwartwerk in pluimveeverwerkende bedrijven zit een derde verdachte in de cel.

Dat meldt de West-Vlaamse afdeling van het arbeidsauditoraat Gent. Het gaat om een 47-jarige man die aan het hoofd staat van een bedrijf in Ingelmunster.

Het gerechtelijk onderzoek ging van start naar aanleiding van een klacht van een werknemer. Het slachtoffer verklaarde dat de bedrijfsleider hem slagen en verwondingen had toegebracht. Bovendien kwamen uit zijn verhaal aanwijzingen van uitbuiting naar voor. Daarnaast was er in de betrokken ondernemingen in Zulte en Ingelmunster mogelijke sprake van structureel zwartwerk en illegale tewerkstelling. De bedrijven wisselden vaak personeel uit.

Op vrijdag 25 juni werden in het dossier meerdere huiszoekingen en gerichte controles uitgevoerd. Bij die tussenkomsten werden veertien werknemers aangetroffen die niet gemeld waren bij de RSZ. Tien onder hen hadden geen geldige verblijfsvergunning en mochten dus überhaupt niet werken in België. Tijdens de verhoren verklaarden enkele werknemers dat ze slachtoffer zijn van mensenhandel. Ten slotte was een gevogelteverwerkend bedrijf clandestien ondergebracht in een loods in een woonwijk in Zulte. Het werd door het Federaal Voedselagentschap (FAVV) vergezeld wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Zaterdagavond werden al twee Marokkaanse verdachten aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter.

Ontkent mensensmokkel

Ondertussen werd ook de zaakvoerder van het bedrijf in Ingelmunster aangehouden. H.H. (47) verbleef op het moment van de controles immers nog in het buitenland. In zijn bedrijf bleken liefst elf van de twaalf werknemers in het zwart aan de slag, maar de verdachte ontkent dat er sprake is van mensensmokkel. De raadkamer oordeelde dat hij net als zijn kompanen minstens een maand langer in de gevangenis moet blijven.

