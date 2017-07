Derde brand in maand tijd: "niet accidenteel"

In de Lindenhofstraat in Gistel heeft het gisteren gebrand in een rijwoning. Het is al de derde keer in een maand tijd dat er brand ontstaat in hetzelfde huis.

Het vuur ontstond rond 12.45uur in een bijgebouw achteraan de woning, dat gebruikt wordt als keuken en doucheruimte. Drie brandweerposten van zone 1 kwamen ter plaatse: Gistel, Oostende, en Middelkerke. "Toen we ter plaatse kwamen kwam er zwarte rook uit het dak. In de keuken waren er vlammen, die we meteen beginnen blussen zijn", zegt kapitein Frank Ureel van de brandweer van Middelkerke. De brand was snel onder controle. De bewoner van het huis was op zijn werk toen de brand uitbrak.

Het is al de derde maal in een maand tijd dat er brand ontstaat in hetzelfde huis. Begin vorige maand werd de brand nog zelf geblust, anderhalve week geleden werd de brandweer al eens opgeroepen op hetzelfde adres. "We worden stilaan ongerust", reageert een van de buren. De lokale politie Kouter kwam ter plaatse om de vaststellingen te doen. Een branddeskundige moet de precieze omstandigheden onderzoeken.

Niet accidenteel

Volgens de branddeskundige kan het vuur niet accidenteel ontstaan zijn. Bovendien was een rookmelder onbruikbaar gemaakt. De eigenaar werd hierover verhoord, maar ontkent dat hij iets met de brand te maken heeft. De betrokkene zou wel kampen met financiële problemen en de woning zou oververzekerd zijn.