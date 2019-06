Derde Bunkerdag in onze provincie

Op deze Bunkerdag worden verschillende bunkers en bunkercomplexen langs de West-Vlaamse kust maar ook in het hinterland opengesteld voor het publiek. De meeste bunkers zijn doorgaans gesloten en openen nu de deuren voor een éénmalige inkijk.



Het best bewaarde onderdeel van de Atlantikwall aan onze kust bevindt zich in het Provinciedomein Raversyde in Oostende. De toegang tot Atlantikwall Raversyde is tijdens de Bunkerdag gratis voor het ruime publiek. Uiteraard kan de gerestaureerde batterij Aachen worden bezocht. De nieuwe inrichting van het WOI-bunkercomplex geeft een uniek beeld op de Duitse kustverdedingslijn tijdens de Eerste Wereldoorlog.