Derde Crystal Ship op komst in Oostende

Dit jaar wordt een nieuwe editie georganiseerd van het kunstenfestival "The Crystal Ship" in Oostende.

Een 15-tal nationale en internationale kunstenaars palmen de stad in op plaatsen waar mensen wonen, leven en werken. Op 7 april worden hun werken officieel voorgesteld aan het grote publiek. De afgelopen jaren bezochten al meer dan 100.000 personen het gratis kunstentraject in Oostende en de interesse blijft ontzettend groot.

Tussen de aanwezige kunstenaars zitten onder meer A Squid Called Sebastian (BE), Ben Slow (UK), Colectivo Licuado (URY), Etam Cru (PL), Icy & Sot (IR), Oak Oak (FR), Telmo & Miel (NL) en Zoer x Velvet (FR). Voor deze editie werkt het festival samen met Sammy Slabbinck voor de creatie van een uniek campagnebeeld.

Muurschilderingen

“The Crystal Ship” is een grootschalig evenement rond kunst in de openbare ruimte van Oostende. Tijdens het festival creëren wereldbekende kunstenaars gigantische muurschilderingen en fantastische kunstinstallaties in de openbare ruimte. Net als bij de vorige edities kunnen Oostendenaars hun eigen muur indienen voor dit festival via www.visitoostende.be/mijnmuur. Curator Bjørn Van Poucke: “We zijn vooral op zoek naar kleine muren of garagepoorten voor interventies in het straatbeeld. Die interventies kunnen natuurlijk evengoed op een iets grotere muur.”