Derde editie Chambres d’O

Chambres d’O, zelfverklaard huiskamerfestival, strijkt opnieuw neer in Oostende. Het project brengt cultuur in de intimiteit van de Vlaamse huiskamer.

Muziek, dans, literatuur, theater, beeldende kunst en sinds deze editie ook film, worden in huiskamers gebracht. Vaak stuurt Chambres d’O zijn publiek ook naar andere, minder vertrouwde plekken. Zo ook naar kinderdagverblijf ‘De Pelikaan’. Daar brachten Thomas Janssens en Jorre Vanden Bussche hun voorstelling ‘Brief aan mijn kind’.

Bij ‘Brief aan mijn kind’ werden 400 ouders gevraagd om een brief te schrijven naar, u raadt het al, hun kinderen. In de brief moest staan wat ze hen wouden meegeven voor later. Opvallend is dat de brieven veel gelijkenissen bevatten. Het is een emotionele tentoonstelling die weinigen onberoerd laat.

Chambres d’O (27-29 januari) vond plaats op 35 verschillende locaties en is een initiatief van de Kunstvaarders.