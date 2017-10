Derde geval van agressie in Roeselare

In de buurt van de spiraalbrug vielen drie mannen jongeren aan kort na schooltijd, en eisten geld. Een jongen van 13 is daarbij zwaar toegetakeld en moest naar het ziekenhuis. Kort daarna kwam een tweede melding binnen en nu blijkt dus dat er ook een derde slachtoffer is, in dezelfde buurt.

De politie heeft ondertussen een vrij nauwkeurige beschrijving van één van de vermoedelijke daders. Een man met een rastakapsel en een lichtblauw trainingspak. De drie verdachten zijn wellicht tussen de 15 en de 17 jaar oud. De politie vermoedt ook dat er getuigen zijn van de feiten, en vraagt dat die zich melden.

