Het kuiken ziet er extra bijzonder uit met zijn witte vlek op de kop. Beide ouders komen uit Engeland en verblijven sinds 2005 in Blankenberge. De dierenverzorgers zijn alvast blij met het succes van het kweekprogramma. Nieuw leven in het pinguïnverblijf blijft steeds een speciaal moment voor het personeel van het park. Het kweekprogramma in het park is opgestart om een reserve aan te leggen voor wanneer de Humboldt pinguïn, een bedreigde diersoort, zou uitsterven.