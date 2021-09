Derde prik: voor sommige vaccinatiecentra is het puzzelen

In Expo Waregem bijvoorbeeld is er zaterdag een boksgala. Het vaccinatiecentrum wordt er donderdag afgebroken. Ondertussen wordt gekeken of de vaccinatie van 65-plussers toch in de Expo kan blijven doorgaan, en tussen de geplande evenementen door kan gebeuren. Er zullen alvast minder lijnen en vrijwilligers nodig zijn.

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) besliste eerder al om personen met een verlaagde immuniteit en bewoners van woonzorgcentra extra te vaccineren met een vaccin van producenten Pfizer of Moderna. Nu besliste de IMC dat alle 65-plussers een boostervaccin kunnen krijgen. De vaccinatie zal gefaseerd verlopen, te beginnen met 85-plussers. Zij zullen de komende dagen al een uitnodiging ontvangen. Voor de groep van 65 tot 84 jaar stelt de taskforce vaccinatie van het regeringscommissariaat de timing en organisatie van de vaccinatie de volgende dagen op punt.

De 65-plussers zullen een extra dosis van een mRNA-vaccin krijgen. Zowel de vaccins van Pfizer als Moderna zijn mRNA-vaccins. Zij die eerder een AstraZeneca- of Johnson & Johnson-vaccin kregen, zullen dus van merk wisselen.