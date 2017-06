Derde van kmo's voelt kilometerheffing in portemonnee

Dat blijkt uit een bevraging van Unizo. Vooral onze ondernemers voelen de heffing, want West-Vlaanderen is bij uitstek een provincie van kleine en middelgrote bedrijven en bovendien liggen we in de uithoek van het land. Onder meer in de voedingsindustrie knaagt de heffing aan de omzet, zo weet ook de burgemeester van Meulebeke die al jaren bladerdeegpasteitjes en wafeltjes produceert.

"Als we kijken naar vroeger, dan zien we dat een eurovignet 750 euro kostte voor een normale vrachtwagen met 18 paletten. Nu kost ons dat per voertuig 10.000 euro vooral omdat wij heel veel snelwegen en gewestwegen nemen", zegt Dirk Verwilst. Transportbedrijven kunnen de kilometerheffing wel doorrekenen aan de klant, maar voor de andere bedrijven lukt dat meestal niet.