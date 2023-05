Derde verdachte in de cel voor mensensmokkel in De Panne

Twee Britse Albanezen liepen eind oktober tegen de lamp toen ze transmigranten wilden oppikken in De Panne. In samenwerking met het Britse National Crime Agency (NCA) kwam de West-Vlaamse federale gerechtelijke politie (FGP) een mensensmokkelorganisatie op het spoor. Zo wisten de speurders dat twee leden van de bende in de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 oktober 2022 met een RHIB (rigid-hull inflatable boat) vanuit het Verenigd Koninkrijk naar de Belgische kust zouden varen.

Het was hun bedoeling om hier transmigranten op te pikken en vervolgens onmiddellijk terug te varen naar Engeland. Toen de verdachten de politiediensten in de gaten kregen, stuurden ze hun boot in volle vaart tot op het strand van De Panne. Het duo probeerde nog richting de duinen te vluchten, maar kon ingerekend worden door de politie. Tegelijkertijd werden in de omgeving twaalf transmigranten van Albanese origine aangetroffen. Het ging om acht mannen, drie vrouwen en een kind van vijf jaar. Een 34-jarige en een 44-jarige Albanees, allebei uit het Engelse Basingstoke (Hampshire), werden vervolgens door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden. Beide verdachten zitten nog steeds in voorhechtenis op verdenking van mensensmokkel.

Derde verdachte opgepakt

Ondertussen werd het onderzoek naar de bende voortgezet. In dat kader werd woensdag een derde verdachte opgepakt. Het gaat om een 47-jarige Albanees die met zijn gezin asiel heeft aangevraagd in België. Na verhoor werd hij woensdagavond aangehouden door de onderzoeksrechter. De Brugse raadkamer zal in principe vrijdagnamiddag oordelen of hij langer in de gevangenis moet blijven. Volgens het parket ging het duidelijk om goed georganiseerde feiten van mensensmokkel. "Vandaar dat op zoek werd gegaan naar andere leden van de organisatie. De nieuwe arrestatie is het zoveelste bewijs dat we ons niet beperken tot de loutere heterdaadsituaties", aldus procureur Frank Demeester. Na het oprollen van een grote bende die vanuit Duitsland opereerde, is het aantal vaststellingen op heterdaad in West-Vlaanderen trouwens stevig afgenomen. Ook in de Belgische kusthavens is het de voorbije maanden vrij kalm op het gebied van mensensmokkel.