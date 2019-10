Dertien gesneuvelde soldaten krijgen laatste rustplaats

De resten werden gevonden op de site van Hill 80 tijdens archeologische opgravingen. De dienst zal verzorgd worden door father Patrick O'Driscoll, kapelaan van het eerste Battalion van de Royal Regiment of Fusiliers. De Commonwealth War Graves Commission hebben gezorgd voor grafstenen voor de dertien gesneuvelde soldaten. Morgen worden de resten van Duitse soldaten begraven in Langemark.

In 2015 ontdekten archeologen in Wijtschate een stuk grond dat in de eerste wereldoorlog in Duitse handen was. Met een professioneel team werden zeker 100 gesneuvelde soldaten opgegraven. Het onderzoek werd gefinancierd via crowdfunding. De opgravingen legden ook meterslange loopgraven bloot.

