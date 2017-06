Dertien gewonden na zwemmen in verboden zone

Voor de derde dag op rij komen zwemmers in de problemen ter hoogte van de Westelijke strekdam in Oostende. Dertien jongeren van een jeugdbeweging uit Gent moesten naar het ziekenhuis gebracht worden voor verzorging.

Ter hoogte van de Westelijke strekdam kwamen een tiental leden van een Chirogroep uit Gent in de problemen in het water. De kinderen, allemaal tussen negen en vijftien jaar, werden door de sterke stroming tegen de funderingen van het Westerstaketsel geduwd. Al snel hadden hun twee meerderjarige begeleiders door dat er iets niet pluis was.

De scheepvaartpolitie kwam met de brandweer ter plaatse en plukte de jongeren uit de zee. Er werd een proces-verbaal opgemaakt. “Het staat zeer duidelijk aangegeven dat daar niet gezwommen mag worden”, zegt Carlo Smits van de politie van Oostende. “Zo hangt er vandaag een rode vlag en tonen borden op het strand aan dat het gevaarlijk is om zo dicht tegen het staketsel te zwemmen.”

Dertien jongeren en twee begeleiders werden overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Ze hadden vooral snij- en schaafwonden en sommige jongeren kregen wat water binnen.

Vrijdag moest een strandopruimer ook al twee kinderen helpen die niet meer wegraakten uit het zeewater aan de Westelijke strekdam. Op die zone van het Oostendse strand is geen redderspost voorzien en is zwemmen in principe verboden.