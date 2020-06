Dertien ooievaarsjongen geringd in het Zwin

In het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist zijn vandaag dertien ooievaarsjongen geringd. Enkele jongen zullen later worden geringd omdat ze nu nog te klein zijn.

Dit jaar bezetten veertien ooievaarsparen een nest in het Zwin. Dat is één koppeltje meer dan vorig jaar. Acht zijn nu bezig met het grootbrengen van jongen. Vorig jaar waren dat er zeven. In de nesten konden in totaal dertien jongen geringd worden. Dat is evenveel als vorig jaar. In het park is er nog een nest met jongen die later zullen worden geringd omdat ze nu nog te klein zijn.